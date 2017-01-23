Банду экстрасенсов будут судить за диагностику по телефону

Публикации за 23.01.17

В Москве ждет суда банда экстрасенсов. Восемь псевдоцелителей арестованы, двое оставлены под подпиской о невыезде. Примечательно, что в данном случае правоохранители квалифицировали как мошенничество типичные действия шарлатанов: «экстрасенсорную диагностику» и «ясновидение».

В пресс-службе МВД сообщили о задержании десяти экстрасенсов, обещавших гражданам диагностику состояния здоровья по телефону с помощью неких сверхспособностей. Следствие нашло больше 50 пострадавших от действий мошенников, ущерб гражданам превысил 13 миллионов рублей.

После первичной «диагностики», происходившей, как правило, по телефону, злоумышленники сообщали гражданам о якобы грядущих неизбежных тяжелых событиях в их жизни, вплоть до летального исхода. Чтобы этого избежать клиентам советовали воспользоваться услугами «ясновидящих», «экстрасенсов» и прочих «целителей» из состава банды. Заодно убеждали купить разнообразную оккультную символику. Через некоторое время клиенты, уже заплатившие мошенникам, получали сообщения о новым вымышленных опасностях, которые им угрожают. Так их убеждали повторно провести сеансы целительства с диагностикой по телефону.

Банда ньюэйджеров действовала больше полутора лет: с января 2014 по октябрь 2015 года. В октябре 2015 года начались первые аресты, а уже к февралю прошлого года все участники группы были привлечены к делу. Следствие длилось почти год, все участники группы получили обвинения по статье 159 УК РФ.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 23.01.17

Рособрнадзор отобрал лицензии у вузов в Нижневартовске и Курске. / В Челябинске школьница упала с шестого этажа недостроя. / После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»