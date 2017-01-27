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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.01.17

В Пензе без тепла остаются 165 жилых домов после крупной аварии на ТЭЦ

В Пензе без тепла остаются 165 жилых домов после крупной аварии на ТЭЦ

В Пензе после серьезной аварии на ТЭЦ-1, где накануне рухнула крыша одного из цехов, произошли новые прорывы теплотрасс. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев. По его словам, в настоящее время без тепла, с учетом новых порывов, остаются 165 жилых домов. Ночью их насчитывалось 149. В компании «Т-Плюс», которой принадлежит аварийная теплоэлектроцентраль, обещают восстановить теплоснабжение домов до 13:00 часов пятницы, 27 января.

По информации градоначальника, тепло поступает в большинство жилых домов и объектов соцкультбыта. В связи с новыми прорывами теплотрасс, которые возникли сегодня утром в ходе заполнения систем теплоснабжения, без тепла остаются улицы Луначарского, Герцена, Толстого – 56 многоквартирников, одна школа и три детских сада, 24 дома в микрорайоне Север, 7 домов на улице Нахимова, а также ряд домов расположенных в верхней части улиц Московской и Володарского.

В пресс-службе мэрии сообщили, что городские школы работают в обычном режиме, в детских садах, где нет тепла, организованы дежурные группы. Также отмечается, что в городе организовано пять пунктов временного пребывания для жителей, в квартирах которых отсутствует тепло. «Например, санаторий им В. В. Володарского готов уже принять до 100 человек, которые будут размещены в теплых помещениях и обеспечены горячим питанием. Но пока за такой помощью никто не обращался», – рассказал мэр. Однако СМИ сообщают, что в ряде мест сотрудникам неизвестно о принятом решении властей о возможной размещении пострадавших людей. В частности, в гостиничном комплексе «Серебряный бор», санатории им. Володарского и гостинице «Пенза» не смогли подтвердить информацию о каких-либо поручениях по этому поводу, передает радиостация «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что более 75 тысяч человек, проживающих в 470 многоэтажных домах в Пензе, остались без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз из-за прорыва теплосети. Этому предшествовала крупная авария на ТЭЦ-1, случившаяся вчера днем в ходе ремонтных работ, в ходе которой погиб рабочий: после выброса пара высокого давления, нарушившего опоры крыши, обрушилась кровля цеха, в результате чего была приостановлена работа одной из турбин, подающей теплоноситель жителям Пензы. Затем последовал гидроудар, который привел к порывам на тепловых магистралях. В компании «Т Плюс» уточнили, что ЧП произошло при ремонтных работах по устранению дефектов на техническом оборудовании.

По факту происшествия на территории ТЭЦ №1 СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пенза, Светлана Петрова

Пенза. Другие новости 27.01.17

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