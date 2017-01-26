Крупная авария на пензенской ТЭЦ оставила без тепла почти 500 жилых домов, а также детсады, школы и больницы

Публикации за 26.01.17

В результате крупного ЧП на пензенской ТЭЦ-1, в котором погиб рабочий, без отопления остались 471 многоквартирный дом, а также больницы, детские сады и школы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области. В надзорном ведомстве уточнили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, авария на ТЭЦ-1 произошла в ходе ремонтных работ: после выброса пара высокого давления, нарушившего опоры крыши, обрушилась кровля цеха, в результате чего была приостановлена одной из турбин, подающей теплоноситель жителям Пензы. Затем последовал гидроудар, который привел к порывам на тепловых магистралях (два из них на трубе диаметром 700 мм, один – на трубе диаметром 800 мм).

В компании «Т Плюс», которой принадлежит ТЭЦ, уточнили, что ЧП произошло при ремонтных работах по устранению дефектов на техническом оборудовании.

«В 13:05 при скачке давления часть оборудования выбросило на кровлю здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью порядка 500 квадратных метров», – говорится в сообщении компании.

В надзорном органе уточнили, что созданы областной и городской штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации, в работе которых принимают участие сотрудники органов прокуратуры. Устранение последствий инцидента взято на контроль прокуратуры области.

По факту происшествия на территории ТЭЦ №1, в результате которого погиб человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Т Плюс» (прежнее название «КЭС Холдинг») входит в структуру ГК «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга и является крупнейшей в России частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

В контур бизнеса «Т Плюс» входит 59 электростанций (53 ТЭЦ, 4 ГРЭС, 2 ГЭС), более 400 котельных и почти 15 тысяч километров тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и реализовывать более 100 млн Гкал тепла и около 60 млрд кВтч электроэнергии.

На долю группы «Т Плюс» приходится около 7% от установленной мощности электростанций РФ и около 10% рынка централизованного теплоснабжения страны.

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу знак отличия «За благодеяние» за «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

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