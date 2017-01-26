Взрыв на Пензенской ТЭЦ-1 привел к отключению генератора / Число жертв уточняется

Публикации за 26.01.17

На Пензенской ТЭЦ-1 в 13:50 по местному времени произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. На месте нештатной ситуации работают аварийные и технические службы, сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс». Там также отметили, что на станции имеется «достаточный запас резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки». Иными словами, угроз для потребителей в связи со случившимся нет.

На предприятии также отметили, что отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками. В настоящий момент уточняется количество работников, находившихся на месте аварии. По предварительным данным в результате ЧП погиб один человек. Создана комиссия по расследованию инцидента.

В Минэнерго в свою очередь сообщили, что в связи с аварией на Пензенской ТЭЦ-1 отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Информация о повреждении оборудования станции уточняется.

Ранее сообщалось, что на ТЭЦ произошел взрыв во время сварочных работ. Начальник пресс-службы регионального МЧС Анна Шупилова сообщила, что «в помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок какого-то баллона», передает РИА «Новости».

Пенза –, Иван Гридин

Пенза –. Другие новости 26.01.17

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