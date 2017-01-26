В Пензе взорвалась ТЭЦ, погиб рабочий. Здание частично разрушено

Публикации за 26.01.17

Мощный взрыв прогремел на ТЭЦ в Пензе. В результате происшествия погиб рабочий, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах. После взрыва обрушились металлоконструкции на площади 600 квадратных метров.

По предварительным данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. В то же время агентство «ПензаИнформ» сообщает, что на ТЭЦ взорвался паропровод.

Источник «Интерфакса» рассказал, что в результате инцидента рухнули конструкции здания над паровой турбиной. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Собеседник РИА «Новости» между тем сообщил об обрушении крыши ТЭЦ над турбиной №5 на площади 300 квадратных метров.

По информации регионального управления МЧС России, сообщение об обрушении кровли ТЭЦ-1, принадлежащей ПАО Т плюс, расположенной по адресу: ул. Ново-Черкасская,1 поступило спасателям в 13:47 мск. «В результате есть пострадавший», – отмечается в сообщении. Сотрудники МЧС, разбирают завалы на месте происшествия и ищут возможных пострадавших.

Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сварка могла спровоцировать детонацию, сообщил источник в службах технического надзора области.

О последствиях происшествия для работы ТЭЦ пока не сообщается.

Пенза, Ольга Панфилова

Пенза. Другие новости 26.01.17

В Екатеринбурге задержан столичный коммерсант за взятку полковнику полиции (ФОТО). / В Магнитогорске «Волга» сбила женщину с ребенком на «зебре». / Московские взяточники теперь в среднем берут не менее 2 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»