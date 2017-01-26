Губернатор: теплоснабжение в Пензе восстановят в течение четырех часов / Спасатели выясняют число находившихся в аварийном цехе ТЭЦ-1 работников

Публикации за 26.01.17

Теплоснабжение в Пензе будет восстановлено в течение четырех часов. Такое заявление на своей странице в Twitter сделал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. «В связи с аварией (взрыв на Пензенской ТЭЦ-1 – прим. ред.) остановлена одна турбина, идет запуск второй. Теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение четырех часов», – написал глава региона в личном микроблоге.

Кроме того, он сообщил, что дал поручение оказать помощь семье погибшего в результате аварии работника ТЭЦ-1. «Соболезную», – написал Белозерцев.

Ранее в пресс-службе ПАО «Т Плюс» заявили, что на станции имеется «достаточный запас резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки». Иными словами, угроз для потребителей в связи со случившимся нет. Там также отметили, что отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками.

Как писал «Новый День», на Пензенской ТЭЦ-1 в 13:50 по местному времени произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. На месте нештатной ситуации работают аварийные и технические службы. В настоящий момент уточняется количество работников, находившихся на месте аварии. По предварительным данным в результате ЧП погиб один человек. Создана комиссия по расследованию инцидента.

В Минэнерго уточнили, что в связи с аварией на Пензенской ТЭЦ-1 отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт).

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 26.01.17

Взрыв на Пензенской ТЭЦ-1 привел к отключению генератора. Число жертв уточняется. / Полиция Сочи поймала коматозника, избившего врачей «скорой». / Под Нижним Тагилом злоумышленник трижды за ночь слазил в магазин за пивом (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»