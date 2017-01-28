Военные эксперты оказались не в состоянии расшифровать данные бортовых самописцев Ту-154, разбившегося в Черном море / Но обвиняют в катастрофе экипаж

Публикации за 28.01.17

Расследование гибели Ту-154Б-2 Минобороны РФ, разбившегося 25 декабря при вылете из аэропорта Сочи, застопорилось: эксперты не могут расшифровать данные бортовых самописцев.

На сегодняшний день существенных отклонений в работе систем самолета не обнаружено.

Поэтому основная и единственная версия катастрофы – ошибка экипажа. Но какие именно действия пилотов привели к гибели самолета, эксперты сказать не могут: бортовой самописец самолета является аналоговым, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов.

Все технические параметры последнего полета Ту-154, произведенного в 1983 году, были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон, подобный тем, что были распространены в конце прошлого века.

Сам механизм и пленка хорошо сохранились, и военным экспертам удалось довольно быстро считать основные параметры полета и результаты корректирующих действий экипажа. Однако при попытке расшифровать и проанализировать полученные данные возникли сложности: цифры и графики нужно было тарировать с учетом правильного подбора скорости лентопротяжного механизма и его износа, учесть биение ленты, которое давало приличные отклонения в параметрах, определенные сложности возникли и в синхронизации технических данных с информацией речевого самописца.

Но сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором было начато расследование, «давно забыли, как работать с пленкой», отмечает «КоммерсантЪ».

Поэтому военные обратились за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), в функции которого входит расследование «гражданских» авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ. Но и после этого расследование не сильно продвинулось вперед: оценив совместными усилиями параметрические данные, члены комиссии пришли к выводу о том, что все системы разбившегося Ту-154Б-2 исправно работали до столкновения с водой. Иными словами, версия ошибки экипажа осталась единственной, так как возможности теракта на борту и обстрела с самолета с земли были отвергнуты ранее.

Но какие именно действия экипажа привели к трагедии, специалисты пока сказать не могут: низкое качество исходных данных не позволяет поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению, заявляют участники расследования.

Отметим, военные авиаэксперты обещали доложить главе Минобороны Сергею Шойгу о причинах катастрофы сразу после новогодних каникул. Однако из-за возникших сложностей отчет перенесли сначала на неделю, затем сроки промежуточного отчета пришлось сдвигать еще дважды. Сейчас вообще никто не берется сказать, когда военные эксперты смогут представить конкретную информацию.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека – 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 8 военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, 2 федеральных госслужащих. Все они погибли.

Москва, Игорь Юров

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