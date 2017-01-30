На Пхукете погиб турист из России, сорвавшись со скалы в море

Публикации за 30.01.17

На острове Пхукет в Таиланде погиб турист из России, сообщает The Phuket News. По данным полиции, трагическое происшествие произошло на пляже Ката днем в воскресенье, 29 января.

Очевидцы сообщили, что мужчина сорвался с прибрежной скалы в море. Его тело обнаружили другие курортники. Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили в госпиталь, где медики констатировали смерть. В полиции отметили, что на теле погибшего зафиксированы травмы, характерные при падении со скал.

Представители туристической полиции назвали имя погибшего – им оказался 60-летний Алексей Хромов, он отдыхал на острове со своей семьей в отеле Kata Beach Resort.

В российском посольстве в Таиланде сообщили, что пока не получали сведения о данном инциденте от правоохранителей.

Бангкок, Ольга Панфилова

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