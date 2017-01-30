Экс-замполпреда президента в ДФО заподозрили в экстремизме после выхода книги о чиновниках / Виталия Гулия сняли с самолета и доставили в СКР

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В аэропорту Домодедово задержан бывший заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе 64-летний Виталий Гулий по подозрению в экстремизме. Об этом сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

По словам адвоката, его подзащитного в субботу, 28 января, сняли с самолета «Москва – Кишинев», которым он планировал вылететь к матери и доставили в СК по Москве. Следователи собираются предъявить задержанному обвинение по ст. 282 УК РФ (экстремизм) и просить об избрании ему меры пресечения в виде ареста, добавил защитник в комментарии «Интерфаксу».

Поводом послужила книга под названием «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», вышедшая в издательстве «Алгоритм» в 2015 году тиражом в 500 экземпляров. По словам адвоката, в ней Гулий упомянул политиков, с которыми он соприкасался по службе и «выложил о них то, что думает», передает BFM.ru. При этом он отметил, что книга не внесена в реестр экстремистских материалов.

Адвокат также сообщил, что его клиент не признает вину: «Это глупо, ведь в книге высказано мнение». Официальное обвинение Гулию пока не предъявлено.

Адвокат добавил, что уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) было возбуждено столичным управлением СК РФ в 2015 году, но потом расследование приостанавливалось. Кто обратился с заявлением в Следственный комитет и в чем суть претензий, по словам Хасавова, еще «предстоит разобраться».

Гулий занимал различные должности на госслужбе. С 1991 по 1993 год работал представителем президента РФ в Сахалинской области. С 1993 по 2000 годы занимал должности начальника отдела управления администрации президента РФ, замначальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в субъектах РФ. С 2000 по 2001 года являлся заместителем полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В 2003-2006 гг. работал помощником сначала сенатора, а затем депутата Госдумы.

Москва, Светлана Петрова

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