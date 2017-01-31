В двух дагестанских селах идет спецоперация по задержанию боевиков

Публикации за 31.01.17

Режим контртеррористической операции объявлен в двух поселках Цумадинского района Дагестана. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

Режим КТО введен в 4 часа утра в поселках Кванада и Гимирсо. Правоохранители проводят в этих населенных пунктах спецоперацию по задержанию боевиков и их пособников.

Махачкала, Светлана Петрова

Махачкала. Другие новости 31.01.17

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