NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 31.01.17

В двух дагестанских селах идет спецоперация по задержанию боевиков

В двух дагестанских селах идет спецоперация по задержанию боевиков

Режим контртеррористической операции объявлен в двух поселках Цумадинского района Дагестана. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

Режим КТО введен в 4 часа утра в поселках Кванада и Гимирсо. Правоохранители проводят в этих населенных пунктах спецоперацию по задержанию боевиков и их пособников.

Махачкала, Светлана Петрова

Махачкала. Другие новости 31.01.17

Deutsche Bank оштрафовали за отмывание 10 млрд долларов из России. / В Иркутской области на пожаре погибла семья из четырех человек. Родители сумели спасти из огня двоих детей. / Житель Богдановича похитил 700 литров казенного бензина для личного авто.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter