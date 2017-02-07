В дагестанском селе введен режим КТО

Публикации за 07.02.17

В Дагестане на территории села Анди Ботлихского района введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«В 06:30 мск руководитель оперативного штаба принял решение о введении правового режима КТО в административных границах населенного пункта Анди Ботлихского района Дагестана», – сказал собеседник агентства. По его словам, силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

Напомним, на прошлой неделе, 31 января, режим операции объявлен в двух поселках Цумадинского района Дагестана. Режим КТО был введен в 4:00 в поселках Кванада и Гимирсо. Правоохранители проводили в этих населенных пунктах спецоперацию по задержанию боевиков и их пособников

Махачкала, Иван Гридин

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