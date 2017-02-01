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Скандалы и происшествия

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Публикации за 01.02.17

В Кузбассе мать заживо сожгла новорожденного ребенка

В Кузбассе мать заживо сожгла новорожденного ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кемеровской области, жестоко расправившейся со своим новорожденным ребенком. Мать заживо сожгла младенца в печи сразу после родов. Против 36-летней жительницы Мариинского района возбуждено дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в январе женщина самостоятельно родила доношенного ребенка в бане. Затем подозреваемая завернула новорожденного в пеленку и сожгла его в печи.

Мать-детоубийца с мужем воспитывают трех несовершеннолетних детей, и четвертый ребенок, от которого она избавилась зверским образом, был нежеланным. Супруг при этом знал о том, что жена родила и сожгла новорожденного ребенка.

Информация о жуткой расправе над новорожденным стала известна участковому уполномоченному. Правоохранитель прибыл к подозреваемой домой, женщина призналась правоохранителю в убийстве ребенка. Оперативники обнаружили в печи костные останки, по ним назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Светлана Петрова

Кемерово. Другие новости 01.02.17

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