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Пятница, 21 сентября 2018, 15:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Таджикистане бабушка похоронила трехлетнего внука заживо

В Таджикистане нашли тело трехлетнего ребенка. По предварительной версии, в убийстве мальчика виновна его собственная бабушка.

Труп ребенка обнаружили 18 сентября в водосточном канале, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики. В ходе следствия была установлена личность подозреваемой, речь идет о 58-летней бабушке покойного.

Правоохранители пришли к выводу, что 12 сентября женщина закопала собственного внука заживо. В результате мальчик скончался.

В настоящее время устанавливают мотивы преступницы. Не исключено, что бабушка страдала от психического заболевания, что и подтолкнуло ее на убийство внука. Назначены соответствующие экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Подобная жуткая история произошла в Казахстане в ноябре прошлого года. 62-летняя женщина заживо сожгла свою новорожденную внучку. В Кемеровской области в январе 2017 года многодетная мать родила младенца в бане и сожгла его в печи. Мать-детоубийца с мужем воспитывают трех детей, и четвертый ребенок, от которого она избавилась зверским образом, был нежеланным. В феврале 2016 года в Хакасии пьяная мать уронила двухмесячного сына на пол, после чего засунула ребенка в растопленную печь. Младенец скончался от многочисленных ожогов.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

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