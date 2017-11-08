Шок! Бабушка заживо сожгла новорожденную внучку в печи

В Казахстане 62-летняя пенсионера заживо сожгла свою новорожденную внучку в печи.

Трагедия произошла в селе Дубровное Мамлютского района Северо-Казахстанской области. По данным местных жителей, с новорожденной девочкой, которой не было и месяца, зверски расправилась бабушка, пока мать со старшим сыном ходила в магазин. Когда они вернулись домой, то увидели страшную картину. Соседи услышали крики в доме и вызвали полицию.

Что толкнуло пенсионерку на чудовищное убийство внучки, пока неизвестно. Детоубийца задержана. Ей предстоит пройти несколько судебно-медицинских экспертиз, в том числе психиатрическую. «По факту убийства новорожденной девочки начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет», – сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел. Подробности шокирующей трагедии правоохранители не разглашают в интересах следствия.

Задержанная злоупотребляла алкоголем, но перед самой расправой над внучкой решила бросить плохую привычку, передает телеканал KTKnews. Пенсионерка проживала в доме вместе с приемной дочерью и двумя ее детьми.

По словам акима Дубровинского сельского округа Галины Швецовой, подозреваемая выпивала, но никакой агрессии или угрозы для общества с ее стороны никто не замечал. «Никто не мог подумать, что она какую-то опасность может представлять, что что-то подобное может совершить. Что это было – не понятно. Специалисты разберутся», – цитирует чиновницу казахстанский Sputnik.

Как сообщал «Новый День», похожая жуткая трагедия произошла в Кемеровской области в январе 2017 года. Многодетная мать родила младенца в бане и сожгла его в печи. Мать-детоубийца с мужем воспитывают трех детей, и четвертый ребенок, от которого она избавилась зверским образом, был нежеланным. Суд счел жительницу Кузбасса виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В феврале 2016 года в Хакасии пьяная мать уронила двухмесячного сына на пол, после чего засунула ребенка в растопленную печь. Младенец скончался от многочисленных ожогов.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 08.11.17

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