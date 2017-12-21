Под Белгородом бабушка задушила внука, чтобы облегчить жизнь дочери

Жительница города Старый Оскол в Белгородской области задушила шестимесячного внука ради облегчения жизни дочери. Пенсионерка задержана, ей предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 71-летняя женщина пришла навестить свою дочь, проживающую в селе Сергеевка Старооскольского городского округа и воспитывающую сыновей 8 лет и 6 месяцев. Пенсионерка решила, что дочери тяжело одной расти двух детей и задушила младшего внука.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал «Новый День», в начале ноября подобная история с шокирующими обстоятельствами произошла в Казахстане: 62-летняя пенсионерка заживо сожгла свою новорожденную внучку в печи. Девочке не было и месяца. Бабушка расправилась с внучкой, пока мать со старшим сыном ходила в магазин. Женщина задержана и направлена на психиатрическую экспертизу.

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

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