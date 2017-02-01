Казанский журналист отделался штрафом за одобрение расстрела в американском гей-клубе / Его iPhone изъят в пользу государства

Публикации за 01.02.17

Приволжский окружной военный суд признал тележурналиста и блогера из Татарстана Рамиля Ибрагимова, одобрившего расстрел посетителей гей-клуба в американском Орландо, виновным в публичном оправдании терроризма.

Ибрагимова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, передает «Интерфакс». Кроме того, суд постановил изъять в пользу государства его iPhone как «орудие преступления», уточняет издание e-kazan. Отметим, прокуратура просила для Ибрагимова наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

Дело в отношении жителя Татарстана по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма») было возбуждено в июне 2016 года. Поводом стал пост в соцсетях, опубликованный после расстрела в гей-клубе американского города Орландо. В своем Instagram-аккаунте Ибрагимов поддержал действия нападавшего.

Как сообщал «Новый День», в суде Ибрагимов пояснил, что летом минувшего года он с приятелем и девушкой смотрел по телевизору футбол, когда приятель обнаружил в интернете новость о трагедии в Орландо. Ибрагимов настрочил пост в Instagram, не отвлекаясь от футбола. Запись вызвала негативную реакцию многих из его 1,5 тыс. подписчиков, после чего Ибрагимов удалил свой пост. Один из подписчиков пожаловался правоохранителям.

Свою вину в оправдании терроризма Ибрагимов отказался признать, назвав свой поступок глупым и основанным на эмоциях. Его защита строилась на том, что в тот момент, когда он делал запись, никто не назвал стрельбу в гей-клубе терактом. Это же утверждал и его адвокат, заявивший, что и в дальнейшем трагедию в Орландо терактом никто не считал.

Напомним, июньской ночью прошлого года 29-летний афганец Омар открыл огонь по посетителям гей-клуба «Пульс» в Орландо, штат Флорида. Погибли 50 человек и 53 получили ранения. В разговоре с полицией Омар заявил, что посвятил этот теракт ИГИЛ (запрещенная в РФ и США террористическая организация). Однако некоторые американские журналисты утверждали, что сам афганец был гомосексуалистом и посещал тот клуб раньше. Президент США Барак Обама во всех упоминаниях этой трагедии избежал упоминания в одном предложении слов «мусульманский» и «терроризм», а Хиллари Клинтон заявила, что мусульмане невиновны в расстреле. Заметим, что на эти реплики прежнего руководства США ссылались на суде и защитники журналиста Ибрагимова в попытках доказать, что выраженная в инстаграме солидарность с убийцей из Орландо не является поддержкой терроризма.

Рамиль Ибрагимов был телеведущим и редактором республиканской телекомпании «Эфир», а затем возглавил «Союз молодых лидеров инноваций Республики Татарстан».

Казань, Светлана Петрова

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