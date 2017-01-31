Казанский тележурналист попал под суд за поддержку расстрела геев в США

Публикации за 31.01.17

В Казани начался суд над местным тележурналистом Рамилем Ибрагимовым. Ибрагимова судят за оправдание терроризма – он в соцсети порадовался расстрелу геем-исламистом гомосексуалистов в клубе города Орландо (США).

Рамиль Ибрагимов был телеведущим и редактором республиканской телекомпании «Эфир», а затем возглавил «Союз молодых лидеров инноваций Республики Татарстан».

По информации «Новой Газеты», поводом для уголовного дела стал пост в соцсетях, опубликованный после расстрела в гей-клубе американского города Орландо. В своем Instagram-аккаунте Ибрагимов поддержал действия нападавшего.

В суде Ибрагимов пояснил, что летом минувшего года он с приятелем и девушкой смотрел по телевизору футбол, когда приятель обнаружил в интернете новость о случившемся в Орландо. Ибрагимов настрочил пост в Instagram, не отвлекаясь от футбола. Запись вызвала негативную реакцию многих из его полутора тысяч подписчиков, после чего Ибрагимов удалил свой пост. Один из подписчиков пожаловался правоохранителям.

Квалификация поста Ибрагимова показывает приоритеты российских правоохранителей: дело было возбуждено не за «разжигание ненависти» в отношении гомосексуалистов, а за поддержку напавшего на них мусульманского террориста.

Свою вину в оправдании терроризма Ибрагимов не признал, назвав лишь свой поступок глупым и основанным на эмоциях. Его защита строилась на том, что в тот момент, когда он делал запись, никто не назвал стрельбу в гей-клубе терактом. Это же утверждал и адвокат Александр Коган, заявивший, что и в дальнейшем трагедию в Орландо терактом никто не считал.

Напомним, июньской ночью прошлого года 29-летний афганец Омар открыл огонь по посетителям гей-клуба «Пульс» в Орландо, штат Флорида. Погибли 50 человек и 53 получили ранения. В разговоре с полицией Омар заявил, что посвятил этот теракт ИГИЛ (запрещенная в РФ и США террористическая организация). Однако некоторые американские журналисты утверждали, что сам афганец был гомосексуалистом и посещал том баре раньше. Президент США Барак Обама во всех упоминаниях этой трагедии избежал упоминания в одном предложении слом «мусульманский» и «терроризм», а Хиллари Клинтон заявила, что мусульмане невиновны в расстреле. Заметим, что на эти реплики прежнего руководства США ссылались на суде и защитники журналиста Ибрагимова в попытках доказать, что выраженная в Инстаграме солидарность с убийцей из Орландо не является поддержкой терроризма.

Казань, Алексей Усов

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