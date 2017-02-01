ЕСПЧ признал незаконным содержание подсудимых в клетках / Привычная для РФ практика основывается лишь на внутреннем министерском приказе

Публикации за 01.02.17

Страсбургский суд признал незаконной и унижающей человеческое достоинство практикой содержание подсудимых в металлических клетках на публике. Повсеместная в России практика основывается лишь на внутреннем приказе Минюста, выяснили юристы ЕСПЧ и оштрафовали РФ на 18 тысяч евро по искам трех заявителей.

Как сообщает РАПСИ, дело «Воронцов и другие против России» рассматривалось по трем независимым искам граждан РФ. Две жалобы были направлены в Страсбургский суд в октябре и декабре 2014 года, третья – в январе 2015 года. Все трое заявителей жаловались на нарушение их прав, гарантированных статьей 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека. ЕСПЧ объединил все три жалобы в одно производство.

Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 по 2014 год. Слушания дела Воронцова проходили в Красноярске, дела Сусарина – в Чебоксарах, а дела Беляева – в Вологде и Череповце.

Ранее ЕСПЧ уже рассматривал аналогичное дело. В 2012 году Страсбургский суд признал нарушение прав Александра Свинаренко и Валентина Сляднева, которые также жаловались на то, что их помещали в специальную металлическую клетку на время рассмотрения возбужденных в их отношении уголовных дел. ЕСПЧ присудил Свинаренко и Слядневу около 15 тысяч евро в качестве компенсации. Российские власти настаивали на пересмотре этого решения в Большой палате, которая в июле 2014 года его подтвердила. Жалобы были поданы еще в 2008 году. Свинаренко и Сляднев были привлечены к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе насильственного характера. Впоследствии Свинаренко был оправдан, а Сляднев – признан виновным и приговорен почти к 4,5 годам лишения свободы.

В 2011 году суд удовлетворил аналогичную жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, отбывавшего срок по обвинению в ряде экономических преступлений.

Ключевым аргументом Минюста для ЕСПЧ было утверждение, что содержание заявителей в клетке в зале суда является в России обычной мерой безопасности и не имеет целью причинить подсудимым вред. В ответ юристы заявителей указали, что такой нормы нет даже в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК): подсудимые содержатся в клетках лишь на основании внутреннего приказа Минюста.

Москва, Алексей Усов

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