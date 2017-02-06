Рязанскому полицейскому за убийство ребенка запретили выходить из дома

Публикации за 06.02.17

В Рязани помещен под домашний арест теперь уже бывший полицейский, который насмерть сбил трехлетнего ребенка, переходившего с мамой дорогу по «зебре».

По информации регионального управления СК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. 31 января автомобиль «Kia» с полицейским за рулем наехал на 25-летнюю женщину с трехлетним малышом, которые переходили улицу по «зебре». Трехлетний малыш погиб на месте аварии, его мать выжила и сейчас в больнице. Через три дня виновника гибели ребенка уволили из органов за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД. Затем суд поместил экс-полицейского под домашний арест.

Рязань, Алексей Усов

Рязань. Другие новости 06.02.17

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