В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла

На таиландском курорте Паттайя тяжелый мотоцикл влетел в группу туристов на огромной скорости. В результате аварии погиб россиянин, еще два человека госпитализированы.
25-летний гражданин России, имя которого не разглашается, переходил дорогу в компании друзей в городской черте Паттайи. В этот момент его сбил мотоцикл, удар был такой мощный, что россиянин скончался на месте от полученных травм, передает местное издание Bangkok Post.
После столкновения с пешеходом мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль. Водитель и пассажир двухколесной машины с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что это иностранные граждане.
Местная полиция начала расследование произошедшего. В российском посольстве Бангкока заявили, что узнали о гибели гражданина РФ от родственников, которые сами связались с дипмиссией, официальной информации от таиландских властей пока не поступало.
Бангкок, Зоя Осколкова
Бангкок. Другие новости 08.02.17
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