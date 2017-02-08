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Скандалы и происшествия

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Публикации за 08.02.17

В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла

В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла

На таиландском курорте Паттайя тяжелый мотоцикл влетел в группу туристов на огромной скорости. В результате аварии погиб россиянин, еще два человека госпитализированы.

25-летний гражданин России, имя которого не разглашается, переходил дорогу в компании друзей в городской черте Паттайи. В этот момент его сбил мотоцикл, удар был такой мощный, что россиянин скончался на месте от полученных травм, передает местное издание Bangkok Post.

После столкновения с пешеходом мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль. Водитель и пассажир двухколесной машины с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что это иностранные граждане.

Местная полиция начала расследование произошедшего. В российском посольстве Бангкока заявили, что узнали о гибели гражданина РФ от родственников, которые сами связались с дипмиссией, официальной информации от таиландских властей пока не поступало.

Бангкок, Зоя Осколкова

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