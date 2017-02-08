Пермяк зарезал мать, мешавшую ему покончить с собой

Публикации за 08.02.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/XNv9EZVyQTo?rel=0">Video</a> Сюжет телеканала «СТС ВеЧер».

Житель Пермского края зарезал мать и тяжело ранил отчима, за то что те мешали ему покончить с собой. После убийства внезапно передумал сводить счеты с жизнью и сбежал. Как сообщили в краевом управлении СК РФ, несостоявшийся труп был задержан и стал фигурантом уголовного дела об убийстве и покушении на убийство.

«22-летний парень нанес матери 7 ножевых ранений, тяжело ранил отчима. Не тронул только спящую пятилетнюю сестру. Женщина скончалась на месте, её муж в реанимации. Убийца сначала убежал из дома, позднее позвонил полицию и сдался. Ранее молодой человек состоял на учете у психиатра», – сообщается в сюжете телеканала «СТС ВеЧер».

Следователи направили в суд ходатайство о заключении под стражу подозреваемого.

Пермь, Алексей Усов

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