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Скандалы и происшествия

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Публикации за 08.02.17

Пермяк зарезал мать, мешавшую ему покончить с собой
Фото Mr7.ru

Пермяк зарезал мать, мешавшую ему покончить с собой

Сюжет телеканала «СТС ВеЧер».

Житель Пермского края зарезал мать и тяжело ранил отчима, за то что те мешали ему покончить с собой. После убийства внезапно передумал сводить счеты с жизнью и сбежал. Как сообщили в краевом управлении СК РФ, несостоявшийся труп был задержан и стал фигурантом уголовного дела об убийстве и покушении на убийство.

«22-летний парень нанес матери 7 ножевых ранений, тяжело ранил отчима. Не тронул только спящую пятилетнюю сестру. Женщина скончалась на месте, её муж в реанимации. Убийца сначала убежал из дома, позднее позвонил полицию и сдался. Ранее молодой человек состоял на учете у психиатра», – сообщается в сюжете телеканала «СТС ВеЧер».

Следователи направили в суд ходатайство о заключении под стражу подозреваемого.

Пермь, Алексей Усов

Пермь. Другие новости 08.02.17

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