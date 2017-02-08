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Скандалы и происшествия

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Публикации за 08.02.17

В Белгородской области 10-летняя школьница спасла из огня трех братьев и двух сестер (ФОТО)

В Белгородской области 10-летняя школьница спасла из огня трех братьев и двух сестер (ФОТО)

Десятилетняя жительница Белгородской области Юлия Чернова сумела спасти из горящего дома трех своих братьев и двух сестер. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. ЧП случилось в селе Тетеревино Прохоровского района. Семья – родители и шестеро детей – проживали в небольшом частном доме с печным отоплением. Днем 2 февраля мама, поручив старшей дочери Юле присмотреть за детьми, отправилась за дровами в ближайшую лесополосу. Тогда все и произошло.

Ведомство сообщает, что девочка вместе с братьями (2009, 2011 и 2015 годов рождения) и сестрами (2008 и 2013 годов рождения) играла в комнате, когда начался пожар. Младшие братья и сестры, плача и крича от испуга, бросились в дальние комнаты: они стали прятаться под кровати и шкафы, стараясь укрыться от дыма, а Юля попыталась затушить пожар водой, но пламя было уже слишком сильным. Оно преградило выход из дома, дышать становилось все труднее.

Новый День: В Белгородской области 10-летняя школьница спасла из огня трех братьев и двух сестер (ФОТО)

«Понимая, что она в ответе за младших детей, Юля спокойным, но строгим голосом приказала братьям и сестрам выбраться из своих укрытий и подойти к ней. Убедившись, что все дети возле нее, Юля сжала руку в кулак и разбила ею окно в комнате. Затем схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно», – рассказали спасатели.

Одного за другим девочка стала вытаскивать детей из дома. Тут она увидела, что к ней на помощь бежит сосед. Юля успела протянуть мужчине в окно полуторагодовалого брата и трехлетнюю сестренку, после чего потеряла сознание. В ведомстве также отметили, что Юля очнулась уже в доме соседей «и все время пересчитывала братьев и сестер, боясь, что не успела кого-то спасти из огня». Вскоре ее увезли на скорой помощи. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает.

Новый День: В Белгородской области 10-летняя школьница спасла из огня трех братьев и двух сестер (ФОТО)

«На момент прибытия пожарных подразделений в доме никого не было. В результате пожара огнем полностью уничтожено домовладение, а также мебель, вещи и документы, находившиеся в нем. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки», – сообщили в пресс-службе.

Белгород, Иван Гридин

Белгород. Другие новости 08.02.17

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