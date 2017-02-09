NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 09.02.17

В Иркутской области задержали мэра Тайшета / Он якобы похитил бюджетные средства
Фото: «Тайшет24»

В Иркутской области задержали мэра Тайшета Он якобы похитил бюджетные средства

В Иркутской области силовики провели задержание мэра города Тайшет Александра Величко, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Градоначальник был задержан на своем рабочем месте утром сразу же после окончания совещания. Участие в задержании принимали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В кабинете чиновника проводится обыск.

По данным местного издания «Тайшет 24», задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве муниципальных артезианских скважин.

Как писал «Новый День», в ноябре 2016 года силовики арестовали мэр Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Его обвиняют в причастности к хищению 1 млрд рублей, выделенных корпорацией «Роснано» компании «НТ-Фарма» на строительство фармацевтического завода.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 09.02.17

На противника Новикова и Шилиманова напали двое неизвестных. / Красноярский банк «Енисей» лишился лицензии. / В Екатеринбурге на 10 лет осудили мать, которая облила кипятком и до смерти забила 2-летнего приемного ребенка. Супруг, закрывавший на все глаза, наказания избежал.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter