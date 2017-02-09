В Иркутской области задержали мэра Тайшета / Он якобы похитил бюджетные средства

Публикации за 09.02.17

В Иркутской области силовики провели задержание мэра города Тайшет Александра Величко, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Градоначальник был задержан на своем рабочем месте утром сразу же после окончания совещания. Участие в задержании принимали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В кабинете чиновника проводится обыск.

По данным местного издания «Тайшет 24», задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве муниципальных артезианских скважин.

Как писал «Новый День», в ноябре 2016 года силовики арестовали мэр Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Его обвиняют в причастности к хищению 1 млрд рублей, выделенных корпорацией «Роснано» компании «НТ-Фарма» на строительство фармацевтического завода.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 09.02.17

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