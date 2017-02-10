NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 10.02.17

При пожаре на севере Москвы погибли три человека

При пожаре на севере Москвы погибли три человека

В ночь на 10 февраля в Москве случился пожар, в ходе которого погибли люди. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании по адресу проезд Путевой, 26А поступило на пульт дежурного в 00:25. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение на 3 этаже.

В ходе проведений разведки и тушения квартиры, из горящей и соседних квартир пожарные спасли 15 человек. В 00:53 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 8 квадратных метров. В ликвидации происшествия были задействованы 7 подразделений (24 человека).

По данным «Интерфакса», в результате пожара погибли три человека. Как рассказали источник агентства в медицинских службах, непосредственно на месте ЧП погибли два человека, еще один скончался, несмотря на усилия врачей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.17

Кремль теряет Минск. Ментально белорусы – европейская нация, считает эксперт. / В Екатеринбурге стартует суд над монтажником, уронившим, по версии следствия, кран на жилой дом (ФОТО, ВИДЕО). / В Уфе под завалами снежного тоннеля погиб мальчик.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter