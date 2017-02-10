При пожаре на севере Москвы погибли три человека

Публикации за 10.02.17

В ночь на 10 февраля в Москве случился пожар, в ходе которого погибли люди. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании по адресу проезд Путевой, 26А поступило на пульт дежурного в 00:25. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение на 3 этаже.

В ходе проведений разведки и тушения квартиры, из горящей и соседних квартир пожарные спасли 15 человек. В 00:53 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 8 квадратных метров. В ликвидации происшествия были задействованы 7 подразделений (24 человека).

По данным «Интерфакса», в результате пожара погибли три человека. Как рассказали источник агентства в медицинских службах, непосредственно на месте ЧП погибли два человека, еще один скончался, несмотря на усилия врачей.

Москва, Иван Гридин

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