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Публикации за 10.02.17

Татарские врачи позволили раненому в живот пациенту истечь кровью за то, что он был прописан в Удмуртии
Фото youtube.com

Татарские врачи позволили раненому в живот пациенту истечь кровью за то, что он был прописан в Удмуртии

Раненый в живот житель Удмуртии умер в Новый год в татарской больнице: несколько часов, пока его можно было спасти, врачи решали бюрократические процедуры. Правоохранители и надзорные органы почти полтора месяца не решались возбудить уголовное дело.

По информации СК РФ Татарстана, 31 декабря в городе Агрызе мужчина гостил у родственников и во время ссоры с подругой ранил себя ножом в живот. «Скорая» доставила его в центральную райбольницу. Но врачи в новогоднюю ночь не спешили помочь истекающему кровью пациенту: они отказались принять раненого, ссылаясь на то, что он был прописан в Удмуртии. Только через два часа, уже в новом году, его отправили на операционный стол, но было поздно. На рассвете 1 января пациент умер от обширной кровопотери.

Следователи межрайонного управления СК РФ уже в феврале возбудили уголовное дело . 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Казань-Ижевск. Другие новости 10.02.17

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