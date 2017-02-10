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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.02.17

Пьяный житель Чукотки разгромил чужую квартиру в погоне за котом
Фото kotomatrix.ru

Пьяный житель Чукотки разгромил чужую квартиру в погоне за котом

В чукотском Певеке пьяный мужчина взломал квартиру сидящего в колонии родственника и попытался поймать кота. Погоня за зверем закончилась уничтоженной бытовой техникой и прибывшей полицией.

Как сообщает , пока хозяин квартиры отбывает срок, в ней живут его племянник и брат. Младший родственник пришел домой, забыв ключи. Взломал дверь и обнаружил, что кот разбил телевизор. Мужчина попытался поймать питомца и в процессе разбил мультиварку и повредил другие вещи.

В это время в квартиру пришел брат сидельца и, увидев вскрытую дверь и погром в жилище, вызвал полицию. Позже выяснилось, что молодой человек, гонявшийся за котом, был пьян. Правоохранители еще не решили, возбуждать ли уголовное дело.

Анадырь, Алексей Усов

Анадырь. Другие новости 10.02.17

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