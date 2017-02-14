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Скандалы и происшествия

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Публикации за 14.02.17

В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов / Движение поездов остановлено
Фото: пресс-служба ВСЖД

В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов Движение поездов остановлено

В Иркутской области сегодня, 14 февраля, в 07:15 мск на участке Камышет – Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

В пресс-службе ВСЖД отметили, что ЧП обошлось без пострадавших, угрозы экологической катастрофы нет. В связи со случившимся было временно остановлено движение поездов на данном перегоне. Со станций Нижнеудинск, Зима и Тайшет к месту происшествия отправились восстановительные поезда. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия во главе с начальником дороги Василием Фроловым.

Также отмечается, что в связи с приостановкой движения на участке Камышет – Ук ожидается задержка пассажирских поездов. В частности, задержан пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток – Москва.

Все пассажиры опаздывающих поездов будут обеспечены питьевой водой. В случае задержки поезда свыше 4 часов по требованию пассажиров будет предоставляться дополнительное питание.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 14.02.17

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