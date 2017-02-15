Звезда Голливуда Харрисон Форд чуть не врезался в пассажирский лайнер на своем самолете

Публикации за 15.02.17

Голливудский актер Харрисон Форд, управляя одномоторным самолетом, чуть не устроил авиакатастрофу во время захода на посадку в Калифорнии. Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Уэйна рядом с Лос-Анджелесом, сообщает BBC News. Артист промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и едва не столкнулся с самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 110 пассажиров.

Форд вопреки указаниям диспетчера посадил свой двухместный одномоторный Aviat Husky на рулежную дорожку, расположенную параллельно предназначавшейся ему полосы. Во время посадки актер пролетел в опасной близости над лайнером American Airlines, который готовился к взлету. В результате инцидента никто не пострадал. По сообщению авиадиспетчеров, перед посадкой Форд удивленно спросил, что это был за самолет.

Представители артиста не комментируют происшествие.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что актеру были даны правильные инструкции, передает NBC. В настоящее время проводится расследование по факту происшествия. Не исключено, что исполнитель роли Индианы Джонс лишится лицензии пилота-любителя.

74-летний киноактер давно увлекается авиацией и уже попадал в инциденты. В марте 2015 года Форд совершил аварийную посадку на поле для гольфа из-за неисправности двигателя самолета. Актер получил серьезные ранения и был госпитализирован. Форд совершал злополучный полет на двухместном коллекционном учебно-тренировочном самолете Ryan PT-22-RY времен Второй мировой войны. В 1999 году Форд жестко посадил вертолет во время тренировочного полета с инструктором.

В Калифорнии у Форда насчитывается 11 самолетов. В октябре 2014 года артист вступил в летный клуб графства Шропшир в Великобритании.

Лос-Анджелес, Светлана Петрова

Лос-Анджелес. Другие новости 15.02.17

Российские ракеты, самолеты и корабль-шпион. США заявили об угрозах со стороны России. / На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО). / В Нижнем Тагиле бродячие собаки терроризируют прохожих. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»