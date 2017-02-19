В Киргизии в результате схода лавины погибли двое детей

Публикации за 19.02.17

Снежная лавина унесла жизни двоих детей в селе в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии. Под завалами оказались семь человек, спасателям удалось вытащить из снежного плена пятерых.

Трагедия произошла минувшей ночью. Ранее МЧС Киргизии распространило сообщение о высокой лавинной опасности в горных районах страны, передает РИА «Новости». В некоторых местах глубина снежных сугробов составила более двух метров, в ряде поселений под тяжестью снега проломлены крыши зданий.

Кроме того, стратегическая автомагистраль, связывающая север и юг республики, закрыта из-за лавин, сошедших на нескольких участках дороги, сообщили в министерстве транспорта и дорог Киргизии. В результате единственным альтернативным наземным коридором оказалась трасса Бишкек-Ош, которая проходит на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря.

Спасательные службы республики приведены в повышенную готовность. Дорожники задействовали спецтехнику для ликвидации снежных завалов.

Бишкек, Зоя Осколкова

Бишкек. Другие новости 19.02.17

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