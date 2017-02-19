NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 19.02.17

В Киргизии в результате схода лавины погибли двое детей

В Киргизии в результате схода лавины погибли двое детей

Снежная лавина унесла жизни двоих детей в селе в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии. Под завалами оказались семь человек, спасателям удалось вытащить из снежного плена пятерых.

Трагедия произошла минувшей ночью. Ранее МЧС Киргизии распространило сообщение о высокой лавинной опасности в горных районах страны, передает РИА «Новости». В некоторых местах глубина снежных сугробов составила более двух метров, в ряде поселений под тяжестью снега проломлены крыши зданий.

Кроме того, стратегическая автомагистраль, связывающая север и юг республики, закрыта из-за лавин, сошедших на нескольких участках дороги, сообщили в министерстве транспорта и дорог Киргизии. В результате единственным альтернативным наземным коридором оказалась трасса Бишкек-Ош, которая проходит на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря.

Спасательные службы республики приведены в повышенную готовность. Дорожники задействовали спецтехнику для ликвидации снежных завалов.

Бишкек, Зоя Осколкова

Бишкек. Другие новости 19.02.17

Инкассатор из Нижнего Тагила сам инсценировал ограбление (ФОТО). / Британская газета обвинила Россию в организации путча в Черногории. Доказательств, как обычно, нет. / В одном из городов Южного Урала погасили Вечный огонь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter