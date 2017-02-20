Радиоактивный выброс накрыл почти всю Европу (КАРТА)

Публикации за 20.02.17

В Северной и Западной Европе зарегистрировано незначительное повышение уровня радиоактивного изотопа йод-131, сообщает норвежское издание The Independent Barents Observer, ссылаясь на сообщение французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN).

Ученые впервые «засекли» изотоп в середине января 2017 года в северной Норвегии на исследовательской станции Сванховд, а затем в Рованиеми (северная Финляндия). Также следы йода-131 были зафиксированы в Польше, Чехии, Германии, Испании и Франции.

Карта радиационного следа (источник – irsn.fr)

Специалисты уверяют, что радиоактивный выброс не угрожает жизни и здоровью населения Европы, но может говорить о произошедшем инциденте на атомном реакторе, в исследовательской лаборатории или о происшествии с ядерным боеприпасом.

Источник утечки пока не установлен.

Осенью 2011 года в ряде европейских стран – Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии и Польше – фиксировался аналогичный инцидент, напоминает «Лента.ру». Тогда специалисты установили, что утечка произошла в Венгрии, на заводе компании Institute of Isotopes Ltd в Будапеште, занимающейся производством радиоактивных изотопов в медицинских и промышленных целях. Причиной выброса стали ошибки сотрудников предприятия в контроле за технологическими процессами.

Отметим, что йод-131 является одним из основных продуктов деления ядер урана и плутония, представляющих серьезную опасность для здоровья человека. Изотоп вызывает мутации и гибель клеток, в которые он проник. Период его полураспада составляет 8 суток. Йод-131 в основном применяется в медицине и фармацевтике.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.02.17

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