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Скандалы и происшествия

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Публикации за 21.02.17

Попытка теракта? Полиция выстрелами остановила мчавшийся к центру Барселоны грузовик с ядовитым газом (ФОТО)
Фото: El Pais

Попытка теракта? Полиция выстрелами остановила мчавшийся к центру Барселоны грузовик с ядовитым газом (ФОТО)

Полицейские Барселоны открыли огонь по грузовику с баллонами с ядовитым газом бутаном, ехавший на высокой скорости по направлению к центру города. Большегруз был ранее угнан и двигался по встречке, сообщает испанская газета El Pais.

Очевидцы рассказали, что водитель игнорировал сигналы других автомобилей и не уступал дорогу. Кроме того, он демонстрировал странные жесты, уточняет испанская телекомпания RTVE. Также сообщается, что выпавшие из кузова грузовика баллоны протаранили несколько автомобилей. В ходе погони была ранена прохожая женщина.

Во время преследования правоохранители несколько раз выстрелили по кабине большегруза, после чего угонщик остановил машину. За рулем находился гражданин Швеции, он задержан. По предварительным данным, угонщик страдает психическим заболеванием.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Правоохранители рассматривают все версии произошедшего, в том числе попытку теракта.

Барселона, Ольга Панфилова

Барселона. Другие новости 21.02.17

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