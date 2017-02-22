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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.02.17

В аварии с автомобилем ДПС под Тулой пострадали пять человек (ФОТО)
Фото: «Тульские новости»

В аварии с автомобилем ДПС под Тулой пострадали пять человек (ФОТО)

В Тульской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал автомобиль ДПС. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, авария произошла на 35-м километре автодороги «Тула – Новомосковск».

Новый День: В аварии с автомобилем ДПС под Тулой пострадали пять человек (ФОТО)

Здесь и далее фото «Тульские новости»

Установлено, что вечером во вторник, 21 февраля, столкнулись автомобиль Fiat отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области, двигавшийся в направлении Новомосковска, и автомобиль Kia, ехавший в сторону Тулы.

Новый День: В аварии с автомобилем ДПС под Тулой пострадали пять человек (ФОТО)

В результате ДТП пострадали двое находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудника ДПС и три человека, находившихся в салоне Kia. Все они госпитализированы с различными травмами. Оба водителя в момент ДТП были трезвы.

Новый День: В аварии с автомобилем ДПС под Тулой пострадали пять человек (ФОТО)

В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка, в ходе которой будут выяснены детали происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Новый День: В аварии с автомобилем ДПС под Тулой пострадали пять человек (ФОТО)

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 22.02.17

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