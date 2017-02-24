Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Москвой: 4 погибших, 3 раненых

Публикации за 24.02.17

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Подмосковье погибли 4 человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло в Серпуховском районе на трассе Серпухов – Протвино. По данным правоохранителей, автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Subaru. В результате погибли 4 человека, находившиеся в Mercedes. Водитель и двое пассажиров «японца» получили травмы различной степени тяжести. Причины ДТП устанавливаются.

Москва, Ольга Панфилова

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