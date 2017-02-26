Касьянову залили лицо зеленкой на марше памяти Немцова в Москве (ФОТО) / Полиция насчитала 5 тысяч участников шествия, организаторы – втрое больше

Публикации за 26.02.17

В Москве на марше памяти Бориса Немцова произошло нападение на лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова.

Неизвестный мужчина плеснул оппозиционному политику зеленкой в лицо перед началом шествия. Касьянов в этот момент находился в первом ряду колонны. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Касьянова залили зеленкой на шествии памяти Бориса Немцова (фото – твиттер телеканала «Дождь»)

После нападения на лице Касьянова остались пятна зеленки. Лидер ПАРНАСа продолжил движение во главе шествия, передает корреспондент «Интерфакса» с места событий.

Марш стартовал с получасовым опозданием из-за того, что полицейские, по утверждению организаторов, задержали одну из растяжек с лозунгом «Путин – это война», передает РБК.

По информации столичной полиции, в шествии памяти оппозиционного политика участвуют около 5 тысяч человек. Безопасность на мероприятия обеспечивают сотрудники Главного управления МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.

В то же время, по данным «Белого счетчика», к 15:00 мск через рамки прошли 15,2 тыс. человек. По заявлению организаторов, акция была согласована на 30 тысяч человек.

Член оргкомитета марша Илья Яшин заявил, что сегодняшняя акция – «это не траурный марш». «Мы собрались не плакать, а чтобы требовать, например, свободу политическим заключенным», – Яшин в комментарии РБК.

К настоящему времени марш памяти Немцова завершен. По сообщению «Дождя», участники шествия небольшими группами расходятся с проспекта Сахарова, многие сейчас поедут на Москворецкий мост.

Организаторы мероприятия изначально подали заявку в мэрию на шествие от Славянской площади до Большого Москворецкого моста, но в итоге его удалось согласовать по прошлогоднему маршруту – от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

В 2016 году, по данным полиции, в шествии памяти Немцова в Москве приняли 7,5 тысяч участников. «Белый счетчик» при этом насчитал 24 тысячи человек.

Помимо Москвы, по данным СМИ, акция прошла также в Санкт-Петербурге, Ярославле, Владимире, Воронеже и других городах.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту напротив Кремля.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.02.17

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