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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.02.17

На Алтае женщину раздавило куском магазина «Двери»
Фото: ok.ru/bespredelrubsovsk.

На Алтае женщину раздавило куском магазина «Двери»

На Масленицу в Рубцовске Алтайского края женщину раздавило куском фасада только что открывшегося магазина. Пожилая женщина, чьи имя и личность уже установлены, решила зайти в открывшийся в тот же день магазин «Двери», где работает ее родственница. В этот момент сверху на нее упала выступающая часть фасада. По информации ИА «Банкфакс» – на нее упал бетонный блок весом около 300 килограмм.

Спасти пострадавшую не удалось. В соцсетях комментаторы призывают найти виновных в трагедии. Журналисты предполагают, что отвечать за трагический инцидент будет управляющая компания, обслуживающая этот дом. домом, где произошло ЧП, управляет ООО «Централь». По данным издания, одна из соучредительниц УК является матерью директора городского МУП «Расчетно-кассовый центр», который контролирует расчеты за коммунальные платежи в городе. В отношении ООО «Централь» до сих пор не завершено дело о гибели в 2015 году двухлетней девочки. Ребенка ударило током, когда та мыла руки в ванной. Обвинения предъявлены электрику УК, приговор пока не вынесен.

Барнаул, Алексей Усов

Барнаул. Другие новости 27.02.17

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