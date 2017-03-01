СМИ: сотрудники столичных музыкальных вузов остались без зарплат

Публикации за 01.03.17

Сотрудники Московской государственной консерватории им. Чайковского второй месяц не получают зарплату – с начала 2017 года, передает BBC со ссылкой на сотрудников вуза. Аналогичная ситуация сложилась в других учреждениях культуры. Минкульт объясняет задержки техническими проблемами.

«Сотрудникам бухгалтерия говорит, что от государства не приходят бюджетные деньги», – рассказал телерадиокомпании один из собеседников. Таким же образом обстоят дела в Государственном институте искусствознания, в Российском институте истории искусств и в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, рассказывают сотрудники учреждений.

По словам работников ВУЗов, их руководство не разъясняет причины задержек зарплат, но неофициально рассказывает, технические проблемы возникли в Минкульте. Между собой сотрудники обсуждают вариант приостановки работы из-за задержек. В ответ на запрос телерадиокомпании пресс-служба министерства сообщила, что ведомство перевело деньги во все подведомственные образовательные учреждения в конце января 2017 года.

«Возникшие задержки по заработной плате связаны с техническими проблемами в системе «Электронного бюджета» и алгоритма работы с системой самими подведомственными учреждениями. В настоящее время данные проблемы практически разрешены», – говорится в ответе министерства.

Москва, Иван Гридин

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