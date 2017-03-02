NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 02.03.17

Новый главный следователь Кузбасса попался на крышевании незаконного оборота оружия / Его предшественника сняли за взятку в миллиард рублей
И.о. главы кемеровского управления СК РФ Павел Муллин. Фото пресс-службы СК РФ.

Новый главный следователь Кузбасса попался на крышевании незаконного оборота оружия Его предшественника сняли за взятку в миллиард рублей

Кузбассу хронически не везет на высокопоставленных следователей. Новый глава регионального управления Следственного комитета Павел Муллин не успел проработать в новой должности и нескольких месяцев, как попался ФСБ на покровительстве нелегальному обороту оружия. Его предшественник был снят с поста и арестован за вымогательство миллиарда рублей.

Историю уголовного дела для главы кузбасского управления СК РФ рассказывается в сюжете РЕН-ТВ. Преступные связи высокопоставленного правоохранителя были выявлены с помощью прослушки. В феврале полицейские работали на складе нелегального оружия, который они вычислили в Ижморском районе Кемеровской области. Во время обыска им позвонил и.о. руководителя СУ СКР и распорядился не изымать оружие и не отправлять его на экспертизу. Больше того, полковник юстиции приказал немедленно покинуть склад. Телефонный разговор был записан сотрудниками ФСБ, материалы прослушки были переданы в СК, где ими занялись сотрудники СК пятого следственного управления, расположенного в Новосибирске и напрямую подчиняющегося аппарату СК в Москве. В конце февраля в отношении Павла Муллина было возбуждено уголовное дело по 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Vse42.ru уточняет, что Муллин, несмотря на уголовное дело, все еще продолжает исполнять обязанности главы областного управления СК РФ.

Муллин занимает нынешнюю должность всего несколько месяцев. Его предшественник Сергей Калинкин в конце 2016 года был арестован за вымогательство 51% акций АО «Разрез «Инской» стоимостью около миллиарда рублей. Следствие предполагает, что высокопоставленный следователь делал это в интересах двух вице-губернаторов области (Алексея Иванова и Александра Данильченко), а также угольного магната региона Александра Щукина. Все они также были задержаны.

Кемерово ,Март 02, Алексей усов

Кемерово ,Март 02. Другие новости 02.03.17

Дело – труба: под Зеленоградом местных жителей лишают домов. / Ритуальному маньяку вынесут приговор 10 марта – родственники показали захоронения его жертв (ВИДЕО). / При взрыве на шахте во Львовской области погибли более 10 человек. Под землей находились 172 горняка.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter