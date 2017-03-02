Новый главный следователь Кузбасса попался на крышевании незаконного оборота оружия / Его предшественника сняли за взятку в миллиард рублей

Публикации за 02.03.17

Кузбассу хронически не везет на высокопоставленных следователей. Новый глава регионального управления Следственного комитета Павел Муллин не успел проработать в новой должности и нескольких месяцев, как попался ФСБ на покровительстве нелегальному обороту оружия. Его предшественник был снят с поста и арестован за вымогательство миллиарда рублей.

Историю уголовного дела для главы кузбасского управления СК РФ рассказывается в сюжете РЕН-ТВ. Преступные связи высокопоставленного правоохранителя были выявлены с помощью прослушки. В феврале полицейские работали на складе нелегального оружия, который они вычислили в Ижморском районе Кемеровской области. Во время обыска им позвонил и.о. руководителя СУ СКР и распорядился не изымать оружие и не отправлять его на экспертизу. Больше того, полковник юстиции приказал немедленно покинуть склад. Телефонный разговор был записан сотрудниками ФСБ, материалы прослушки были переданы в СК, где ими занялись сотрудники СК пятого следственного управления, расположенного в Новосибирске и напрямую подчиняющегося аппарату СК в Москве. В конце февраля в отношении Павла Муллина было возбуждено уголовное дело по 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Vse42.ru уточняет, что Муллин, несмотря на уголовное дело, все еще продолжает исполнять обязанности главы областного управления СК РФ.

Муллин занимает нынешнюю должность всего несколько месяцев. Его предшественник Сергей Калинкин в конце 2016 года был арестован за вымогательство 51% акций АО «Разрез «Инской» стоимостью около миллиарда рублей. Следствие предполагает, что высокопоставленный следователь делал это в интересах двух вице-губернаторов области (Алексея Иванова и Александра Данильченко), а также угольного магната региона Александра Щукина. Все они также были задержаны.

Кемерово ,Март 02, Алексей усов

Кемерово ,Март 02. Другие новости 02.03.17

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