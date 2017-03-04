Полиция Шри-Ланки задержала несколько десятков российских граждан / МИД РФ: Посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин

Публикации за 04.03.17

Миграционная полиция Шри-Ланки задержала в столице страны Коломбо девятерых граждан России.

27 февраля сотрудники миграционной полиции приехали на виллу, которую снимали россияне, для проверки виз, после чего забрали паспорта у девяти человек, заявив, что 1 марта они должны приехать в миграционный центр, сообщает «Дождь», отмечая, что трое из находившихся на вилле владеют на Шри-Ланке компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе на южном побережье острова в районе города Кабалана. Остальные к данному бизнесу отношения не имеют.

Когда россияне приехали в миграционный центр, то узнали, что их депортируют и они должны купить обратные билеты на ближайшее время (они собирались улететь в апреле). Причину депортации им не назвали.

Россияне вернулись в миграционный центр с российским консулом и выдвинули требование отправить их на родину за счет местных властей, как это предусмотрено законодательством. В ответ сотрудники центра вызвали полицию. Россиян отвезли в иммиграционный лагерь в Коломбо, паспорта отобрали.

«Решетка, охрана – мини-тюрьма. Спать негде, пришлось лечь на улице на бетонному полу, весь лагерь переполнен иммигрантами, – цитирует «Дождь» одного из задержанных. – Кстати, тут сидит русская женщина уже 7 месяцев, у нее проблемы с визой».

По некоторым данным, полиция Шри-Ланки собирается обвинить россиян в оказании сопротивления властям. Задержанные направили запросы в МИД, консульство и посольство России с просьбой помочь.

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией, сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных. Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране, – заявили в МИД РФ (соответствующее сообщение размещено в Fasebook). – После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей Посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин».

Между тем, появилась информация, что под арест на Шри-Ланке попали несколько десятков россиян: «Я одна из тех кого у кого тоже забрали паспорт 27 февраля. И скажу вам всем, что это далеко не 9 человек. Они прошлись по всему побережью. И собрали их около 35. Просто так. С наездом и угрозами. Я турист и просто сидела в баре заведения, куда они пришли, – написала в комментариях к сообщению МИДа одна из российских туристок. – Они просили 500$ за то, чтобы вернуть паспорт. Ни логики, ни причин нет (…) У меня и так была виза до 3 марта, за паспортом я пришла 2-го в 10 утра. И так как я приготовила много доказательств оплаты и чем я занималась там, меня, по-моему, единственную отпустили без проблем. Ещё один человек летит за мной, у которого была резидентская виза, выпустили с давлением и угрозами в сопровождении 3 офицеров. Визу отменили и закрыли въезд на 2 года».

Коломбо, Игорь Юров

Коломбо. Другие новости 03.03.17

Белорусский сыр попал под санкционный пресс. На очереди мясо из РБ. / Госдума получила законопроект о запрете оборота внутри страны санкционных товаров. На очереди штрафы за хранение «вражеской» еды дома и блокировка сайтов с хамоном. / В Москве арестован глава управы Перово. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»