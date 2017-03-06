Отпущены на свободу трое из 9 задержанных на Шри-Ланке россиян

Публикации за 06.03.17

На Шри-Ланке освобождены трое из девяти российских граждан, задержанных на прошлой неделе. Отпущенные на свободу россияне в ночь на вторник, 7 марта, вылетят на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Коломбо.

По словам дипломата, «все (освобожденные граждане РФ – прим. ред.) будут находиться в аэропорту уже около 19.30 мск».

Задержание российских граждан произошло 1 марта. По данным СМИ, трое из задержанных россиян владеют на Шри-Ланке компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе на южном побережье острова в районе города Кабалана. Отмечалось, что они приехали в страну по туристической визе, но при этом занималась бизнесом. Остальные к данному бизнесу отношения не имеют – они пользовались услугами нелегальной фирмы соотечественников. «Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране», – подтвердили в МИД РФ.

Коломбо, Светлана Петрова

Коломбо. Другие новости 06.03.17

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