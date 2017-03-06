Туристка из России погибла в Таиланде / Девушка упала с 27-го этажа

Публикации за 06.03.17

Гражданка России Ольга Сикач погибла в Паттайе, упав с балкона 27-го этажа во время вечеринки в жилом комплексе. Тело девушки обнаружил приятель и незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.

Трагедия произошла в минувшие выходные. По словам одного из участников вечеринки, Ольга Сикач вышла на балкон кондоминиума, но долго не возвращалась, тогда мужчина последовал за ней и первым увидел тело девушки внизу перед зданием, сообщает издание Pattaya Now.

Пока правоохранителям неизвестно, как девушка упала с 27-го этажа, и по какой причине это произошло. В настоящее время полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают людей, которые присутствовали на вечеринке. Тело россиянки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Между тем, полиция Таиланда продолжает поиски другой гражданки России, которая пропала на острове Тау две недели назад. Жительница Москвы 23-летняя Валентина Новоженова увлекалась дайвингом, но в номере ее отеля полицейские не обнаружили оборудования для погружений. Волонтеры и полицейские прочесывают побережье в поисках девушки, но пока безрезультатно.

Паттайя, Зоя Осколкова

Паттайя. Другие новости 06.03.17

«Женю могут продержать в колонии еще несколько дней». Близкие Чудновец опасаются повторения истории Ильдара Дадина. / В Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Птиц уничтожают, люди – на карантине. / Паук из «Коррозии металла» сбежал из черногорской тюрьмы в Италию. Помогла то ли «турецкая мафия», то ли «ветераны Косово-99». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»