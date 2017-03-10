Тайские водолазы, ведущие поиски россиянки, нашли человеческие останки

Публикации за 10.03.17

В Таиланде у острова Тао дайверы обнаружили фрагменты тела, а также некоторые вещи, которые могут принадлежать пропавшей туристке из России Валентине Новоженовой. Поиски девушки ведутся с февраля.

Человеческие останки нашли под водой на глубине семь метров неподалеку от отеля, в котором остановилась россиянка, сообщает издание Nation. Кроме того, в глубокой расщелине обнаружили футболку и очки для подводного плавания. Найденные фрагменты тела отправили на ДНК-анализ, чтобы сравнить с ДНК пропавшей туристки.

Валентина Новоженова пропала 15 февраля, отсутствие девушки встревожило администрацию хостела, в котором она остановилась. Тогда сотрудники гостиницы обратились в полицию, правоохранители подключили к поискам волонтеров, однако никаких признаков туристки до недавнего времени обнаружить не удалось.

В гостиничном номере россиянки при обыске нашли ее документы и мобильный телефон. Стало известно, что девушка занималась фридайвингом, однако оборудования для погружений в отеле не обнаружили.

Позже полицейские получили запись с камер видеонаблюдения местного магазина, которая запечатлела Новоженову с ластами для фридайвинга в руках. Неподалеку на пляже нашли ботинок, который мог принадлежать россиянке. Фотографию обуви отправили родственникам пропавшей девушки.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 10.03.17

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