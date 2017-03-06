Штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной

Публикации за 06.03.17

Все двери дома в центре Нижнего Новгорода, где сегодня открывается избирательный штаб Алексея Навального, залили монтажной пеной. Об этом сообщила руководитель штаба оппозиционного политика в городе Анна Степанова.

По ее словам, сегодня утром пеной была залита дверь в штаб, в расположенную по соседству парикмахерскую и в подъезд: «Все двери в этом доме, все замки» (цитата по «Интерфаксу»). Активисты уже написали заявление в полицию.

Степанова отметила, что монтажную пену с дверей уже убрали. Кроме того, по ее словам, представители штаба уже накануне предупредили полицию о готовящихся провокациях.

Руководитель штаба также сообщила, что неизвестные залили монтажной пеной соседние двери, передает «Медиазона». Степанова предположила, что это сделано для того, чтобы у местных жителей ухудшилось отношение к оппозиционеру и его сторонникам.

Напомним, в декабре прошлого года Навальный объявил о планах принять участие в президентских выборах. 8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела о хищении денег «Кировлеса» признал оппозиционера виновным и приговорил егок пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Однако Навальный заявил, что считает дело политическим и приговор не помешает ему начать избирательную кампанию. На данный момент политик и его команда уже открыли несколько избирательных штабов в российских городах.

Нижний Новгород, Светлана Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 06.03.17

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