В свинарнике под Тверью фасовали элитную черную икру для московских супермаркетов

Публикации за 06.03.17

В Тверской области правоохранители накрыли в одном из свинарников подпольный цех по фасовке черной икры для дорогих московских супермаркетов, изъята тонна фальсифицированного продукта.

Оперативники обнаружили в свинарнике цех по производству черной икры под элитной торговой маркой «Золото Каспия». На самом же деле там под видом каспийской икры упаковывали в тару икру, доставленную из Китая. Правоохранители изъяли тонну контрафактного продукта, сообщает издание Life. Стоимость килограмма черной икры доходила в магазинах до 80 тысяч рублей. При этом проверки показали, что ряд образцов не соответствуют требованиям по микробиологической безопасности и могут быть опасны для здоровья.

По данному факту возбуждено административное дело. Махинаторы оштрафованы на 150 тысяч рублей.

Тверь, Светлана Петрова

Тверь. Другие новости 06.03.17

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