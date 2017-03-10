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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.03.17

Под Стамбулом рухнул вертолет. Среди жертв – четверо россиян (ФОТО, ВИДЕО) / Список погибших
Фото hurriyetdailynews.com

Под Стамбулом рухнул вертолет. Среди жертв – четверо россиян (ФОТО, ВИДЕО) Список погибших

Пять человек, четверо из которых – российские граждане, погибли в результате крушения гражданского вертолета близ Стамбула в пятницу утром. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на губернатора Стамбула.

Вертолет Sikorsky S-76 упал на автодорогу в районе Бююкчекмедже. Воздушная машина разбилась в 11:20 мск спустя 5 минут после вылета из аэропорта Ататюрк. Из-за сильного тумана вертолет задел телевизионную вышку и рухнул на землю. На его борту находились 7 человек, включая двух пилотов, четырех россиян и одного гражданина Турции.

Издание Vatan в своем твиттере назвало имена погибших в катастрофе российских граждан: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила (Luidmina – по версии турецкого СМИ) Чурова и Елена Бадрага.

После авиакатастрофы перекрыта трасса Е-5. На месте падения вертолета работают спасатели и медики.

По данным Daily Sabah, вертолет принадлежал турецкому строительному холдингу «Эджзаджибаши» (Eczacıbaşı). Телеканал NTV уточняет, что среди пассажиров был генеральный директор российского подразделения этой компании Салим Озен. Бизнесмен значится в списке погибших. Вертолет направлялся на объект «Эджзаджибаши» в провинции Биледжек.

Ранее сообщалось, что катастрофу потерпел пожарный вертолет.

МИД России подтверждает гибель россиян

МИД России подтвердил гибель четырех российских граждан, которые были на борту упавшего под Стамбулом вертолета. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства.

Стамбул, Светлана Петрова

Стамбул. Другие новости 10.03.17

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