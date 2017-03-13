Гендиректора издательского дома задержали в Москве за журналистский гоп-стоп

Публикации за 13.03.17

В Москве задержан гендиректор издательского дома «ИДР-Формат» Евгений Фельдман. По информации «Лайф», в отношении издателя еженедельника «Профиль» возбуждено уголовное дело о вымогательстве 200 тысяч долларов у представителей холдинга «Сумма». За эти деньги Фельдман обещал не публиковать порочащие сведения о холдинге.

После переговоров с представителем журналистского сообщества глава службы безопасности холдинга обратился в полицию. В момент задержания Фельдман получал платёжное поручение на перечисление шести миллионов рублей – половину от требуемой суммы.

Группа «Сумма» – холдинг, который объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Холдинг принадлежит олигарху Зиявудину Магомедову.

Издательский дом «ИДР-Формат» был создан в 1999 году Сергеем Родионовым. В 2004 году Родионов продал продал половину ИД совладельцам УГМК Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. ИД некоторое время был одним из лидеров российского медиарынка. Перед кризисом 2008 года он выпускал 13 журналов, в том числе «Профиль», «Компания», «Карьера», журнал для мужчин FHM, «Крестьянка», Moulin Rouge, L'Optimum, BusinessWeek Russia, «Домовой», и другие. Начиная с 2008 года, большая часть этих изданий была закрыта. Сейчас холдингу принадлежит только три проекта: «Профиль», «Крестьянка» и «Компания».

По информации газета «Ведомости», осенью прошлого года акционеры этого ИД были готовы любой ценой избавиться от активов. «Мы готовы продать все, что связано с издательским бизнесом. Причем немедленно. Не то, что продать – подарить: и «Профиль», и «Компанию», все» – заявлял Андрей Бокарев, один из совладельцев ИД. Последние несколько лет совладельцы «ИДР-Формат» Бокарев и Махмудов пытались продать бизнес даже за символическую цену в один рубль, но найти покупателя даже по такой цене не удалось из-за долговой нагрузки компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 году чистый убыток «ИДР-формат» превысил 10 млн рублей при выручке в 138,8 млн рублей. Ныне задержанный гендиректор ИД Фельдман в сентябре 2016 года настаивал, что компания прибыльна, но не раскрывал конкретных цифр, источников доходов и причин официальной убыточности бизнеса.

Москва, Алексей Усов

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