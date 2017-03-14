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Скандалы и происшествия

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Публикации за 14.03.17

Россия уйдет под воду этой весной / Метеорологи предупредили о крупнейшем за 100 лет половодье

Россия уйдет под воду этой весной Метеорологи предупредили о крупнейшем за 100 лет половодье

В России в этом году ожидается крупнейшее за 100 лет половодье. Об этом сообщил журналистам руководитель Росгидромета Александр Фролов. По словам специалиста, самая проблемная зона – регионы Сибирского федерального округа.

Фролов отметил, что установившаяся на территории России погода опережает климатические показания на 20-25 суток. Глава Росгидромета уточнил, что сейчас мы живем «по середине апреля». Специалист счел сложившуюся погодную ситуацию одной из самых крупных за последние 100 лет аномалий, передает РИА «Новости».

Фролов добавил, что этой весной ожидается «максимально высокое половодье». По его словам, с самыми большими проблемами, связанными с прохождением большой воды, столкнутся «пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе».

Москва, Светлана Петрова

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