Террористы готовили взрыв в Москве на 8 Марта / Один из экстремистов задержан

Публикации за 15.03.17

Спецслужбы задержали в одном из аэропортов Москвы в начале марта 23-летнего мигранта из Таджикистана – сторонника ИГ (террористическая организация запрещена в РФ), который вместе с сообщниками планировал устроить взрыв в российской столице 8 марта.

Преступник собирался подорвать себя во время праздничных гуляний. Взрывное устройство экстремист должен был получить от участников местных «спящих ячеек», в которые входят мигранты, не сумевшие обустроиться в России, сообщает газета «Известия». В ходе в ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее воевал в Сирии.

По сведениям издания, таджик прибыл в Москву из Стамбула, ранее в России мужчина не бывал. В ходе допроса он пытался покончить с собой после того как понял, что его планируют выслать на родину, где ему грозит пожизненный срок. Однако суициду помешали сотрудники спецслужб, задержанного госпитализировали.

В настоящее время оперативники устанавливают личности пособников террориста. Сам экстремист передан таджикским правоохранителям.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.03.17

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