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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.03.17

У пассажирки самолета на голове взорвались наушники (ФОТО)
Фото: Australian Government

У пассажирки самолета на голове взорвались наушники (ФОТО)

Девушка, летевшая на самолете из Пекина в Мельбурн, получила ожоги лица, рук и шеи после того как у нее на голове взорвалась батарея питания в беспроводных наушниках, сообщает управление транспортной безопасности Австралии (ATSB). Взрыв в салоне лайнера раздался на третьем часу полета, когда пострадавшая спала.

Во сне она почувствовала жжение и попыталась сбросить наушники. «Я схватилась за лицо, и наушники упали мне на шею», – рассказала она, добавив, что затем бросила их на пол. Бортпроводники оперативно сориентировались в ситуации и поместили наушники в емкость с водой. По словам пострадавшей пассажирки, к тому моменту батарея и крышка устройства успели расплавиться.

Новый День: У пассажирки самолета на голове взорвались наушники (ФОТО)

Вплоть до посадки в салоне лайнера ощущался сильный запах гари, из-за чего пассажиры кашляли и испытывали трудности с дыханием. Имя пассажирки не раскрывается, как и марка наушников. В ATSB установили, что вероятной причиной взрыва стало возгорание аккумуляторной батареи. В связи с этим управление транспортной безопасности призвало пассажиров проявлять осторожность при перевозке беспроводных наушников в самолетах. Их категорически рекомендуется не сдавать в багаж, а брать с собой в ручную кладь, с тем, чтобы иметь к ним легкий доступ в случае возгорания.

Ранее, в 2016 году, было зафиксировано несколько случаев самовоспламенения батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Это вынудило производителя приостановить продажи, а ряд авиакомпаний запретил брать эти смартфоны на борт самолетов.

Мельбурн, Иван Гридин

Мельбурн. Другие новости 15.03.17

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