В Омске при взрыве смартфона пострадала спящая школьница

В Омске полиция организовала проверку по факту взрыва смартфона Samsung в постели у спящей 11-летней школьницы, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. ЧП случилось в ночь на 6 декабря.

По словам родителей девочки, ночью они услышали хлопок, а затем крик дочери. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи диагностировала у ребенка ожоги первой степени: на правом плече, кисти и передней части живота. По словам родителей, когда дочка легла спать, положила телефон перед собой.

По данным портала Om1.ru, 11-летнюю школьницу госпитализировали в Областную детскую больницу №3. Сейчас полицейские устанавливают, где и когда был куплен злополучный Samsung, и что стало причиной взрыва.

Как писал «Новый День», печальную славу смартфоны от Samsung Galaxy Note 7 получили вскоре после появления в продаже. В 2016 году было зафиксировано несколько случаев самовоспламенения батарей Galaxy Note 7. Это вынудило производителя приостановить продажи, а ряд авиакомпаний запретил брать эти устройства на борт самолетов. Однако случай, когда при взрыве аккумулятора смартфона от этого производителя пострадал человек, зафиксирован впервые.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 06.12.17

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