Смартфон загорелся на уроке в новосибирской школе, занятия прерваны

В Новосибирске принадлежащий школьнице смартфон загорелся прямо на уроке. Обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось в школе №52 на улице Воинская, сообщает FlashSiberia со ссылкой на очевидцев. Сначала гаджет китайской компании ZTE задымился, а потом его объяло огнем.

По словам ученицы, она уронила смартфон, затем положила на парту. Сняв крышку, она обнаружила вздутую батарею. Спустя пять минут телефон сильно задымился и вспыхнул. В результате инцидента школьники не пострадали. Урок пришлось ненадолго прервать.

Как ранее сообщал «Новый День», в Омске смартфон Samsung взорвался в постели у спящей 11-летней школьницы. Девочку доставили в больницу с ожогами первой степени на правом плече, кисти и живота. По словам родителей, дочь положила телефон перед собой, когда легла спать. Сейчас полицейские устанавливают, где и когда был куплен злополучный Samsung, и что стало причиной взрыва.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 13.12.17

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